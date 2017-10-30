Астроном рассказал о «сбежавшей» из Солнечной системы звезде

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Оттава, 30 октября. Канадский астроном Жиль Кутюр из Университета Квебека опубликовал исследование, в котором написал, что в Солнечной системе была вторая звезда.

Как сообщает телеканал «360», ученый не стал уточнять, как давно такое могло быть, однако предположил, что вероятность существования сразу двух звезд в одной системе, хоть и кратковременное, могло быть.

По мнению астронома, звезда, которая «проникла», а потом «сбежала» из Солнечной системы, была 2–3 раза легче Солнца и перемещалась со скоростью 25–100 километров в секунду.

Небесное светило, при этом, стала бы причиной аномальных изменений эксцентриситета, или параметра вытянутости, орбиты небесного тела в поясе Койпера. Это область за орбитой Нептуна с множеством ледяных небесных тел.

Добавим, что к подобным выводам канадский астроном из Университета Квебека пришел, проведя компьютерное моделирование.

