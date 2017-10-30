Московский зоопарк запустил приложение с голосом телеведущего Дроздова 

В Избранное

Москва, 30 октября. Запущенное Московским зоопарком приложение-аудиогид для мобильных телефонов расскажет о живущих в зоопарке животных голосом ученого-зоолога и знаменитого телеведущего Николая Дроздова. В общей сложности в приложении собраны описания 60 различных животных, а кроме того, с его помощью можно приобрести билет в зоопарк, составить индивидуальный маршрут и прочитать новости о животных.

Новый мобильный сервис способен выполнять функции навигатора при передвижениях по зоопарку и снабжен несколькими готовыми маршрутами — например, с описанием животных, которые живут в Московской области, или высокогорных животных. Есть в приложении и гид для самых маленьких посетителей зоопарка.