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Московский зоопарк запустил приложение с голосом телеведущего Дроздова
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    Московский зоопарк запустил приложение с голосом телеведущего Дроздова

    8:55  30 Октября 2017
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    Московский зоопарк запустил приложение с голосом телеведущего Дроздова

    Москва, 30 октября. Запущенное Московским зоопарком приложение-аудиогид для мобильных телефонов расскажет о живущих в зоопарке животных голосом ученого-зоолога и знаменитого телеведущего Николая Дроздова. В общей сложности в приложении собраны описания 60 различных животных, а кроме того, с его помощью можно приобрести билет в зоопарк, составить индивидуальный маршрут и прочитать новости о животных.

    Новый мобильный сервис способен выполнять функции навигатора при передвижениях по зоопарку и снабжен несколькими готовыми маршрутами — например, с описанием животных, которые живут в Московской области, или высокогорных животных. Есть в приложении и гид для самых маленьких посетителей зоопарка.

    «В дальнейшем приложение получит много новых функций. Например, до конца года мы планируем добавить квесты по зоопарку с виртуальными загадками», — рассказала официальному сайту мэра Москвы директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Московский зоопарк запустил приложение с голосом телеведущего Дроздова 

    Автор: Валентин Меликов
    #дроздов
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