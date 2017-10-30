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Де Мистура не участвует в переговорах по урегулированию в Сирии в Астане
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    Де Мистура не участвует в переговорах по урегулированию в Сирии в Астане

    8:42  30 Октября 2017
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    Де Мистура не участвует в переговорах по урегулированию в Сирии в Астане

    Астана, 30 октября. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура не участвует в седьмой международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в САР. Об этом в понедельник заявил руководитель пресс-службы дипломатического ведомства Казахстана Ануар Жайнаков.

    «Я могу подтвердить, что Стаффан де Мистура не будет участвовать в переговорах. ООН представлена другим сотрудником», — передает ТАСС слова Жайнакова.

    Де Мистура не участвует в переговорах по урегулированию в Сирии в Астане

    Напомним, ранее в МИД Казахстана сообщили, что все участники астанинского урегулирования по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах.

    Российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. 

    Автор: Дана Балан
    #сирия #казахстан #де мистура #астана
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