Де Мистура не участвует в переговорах по урегулированию в Сирии в Астане

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Астана, 30 октября. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура не участвует в седьмой международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в САР. Об этом в понедельник заявил руководитель пресс-службы дипломатического ведомства Казахстана Ануар Жайнаков.

«Я могу подтвердить, что Стаффан де Мистура не будет участвовать в переговорах. ООН представлена другим сотрудником», — передает ТАСС слова Жайнакова.

Напомним, ранее в МИД Казахстана сообщили, что все участники астанинского урегулирования по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах.

Российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.