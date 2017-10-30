Спасатели на Камчатке ожидают подъема уровня воды в реках из-за циклона

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Петропавловск-Камчатский, 30 октября. Спасатели на Камчатке ждут подъема уровня воды в реках из-за циклона. Об этом сообщает краевой главк МЧС.

Отмечается, что оперативная группа спасателей направлена в Усть-Большерецкий район Камчатки. На этой территории специалисты ожидают подъем уровня воды в реках. Как добавили в ведомстве, главная задача оперативной группы – мониторинг паводковой обстановки и экстренное реагирование в случае ухудшения ситуации.

Группа имеет с собой все необходимое для оказания помощи. Ранее руководство региона сообщало, что к Камчатке движется мощный циклон.

В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Усть-Большерецком районе ожидаются интенсивные осадки.