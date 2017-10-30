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Спасатели на Камчатке ожидают подъема уровня воды в реках из-за циклона
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    Спасатели на Камчатке ожидают подъема уровня воды в реках из-за циклона

    8:33  30 Октября 2017
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    Спасатели на Камчатке ожидают подъема уровня воды в реках из-за циклона

    Петропавловск-Камчатский, 30 октября. Спасатели на Камчатке ждут подъема уровня воды в реках из-за циклона. Об этом сообщает краевой главк МЧС.

    Отмечается, что оперативная группа спасателей направлена в Усть-Большерецкий район Камчатки. На этой территории специалисты ожидают подъем уровня воды в реках. Как добавили в ведомстве, главная задача оперативной группы – мониторинг паводковой обстановки и экстренное реагирование в случае ухудшения ситуации.

    Группа имеет с собой все необходимое для оказания помощи. Ранее руководство региона сообщало, что к Камчатке движется мощный циклон.

    В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Усть-Большерецком районе ожидаются интенсивные осадки.

    Спасатели на Камчатке ожидают подъема уровня воды в реках из-за циклона

     

    Автор: Алия Садыкова
    #мчс #камчатка
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