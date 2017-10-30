Porsche 944 S2 Coupe 1990 продадут с аукциона за $30 тыс.

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Лондон, 30 октября. На торгах в Бирмингеме 11 ноября продадут автомобиль Porsche 944 S2 Coupe 1990 года. Стартовая цена лота составляет около 30 тысяч долларов.

Как сообщают Известия, организатор аукционный дом SilverstoneAuctions выпустил аннотацию к лоту, в котором говорится, что владелец авто прилагает счета-фактуры за техобслуживание, два набора ключей и оригинальный набор инструментов.

Издание напоминает, что Porsche 944 с трехлитровым двигателем должен был заменить стандартные и S-модели. До скорости 96 километров в час автомобиль разгоняется за шесть секунд.