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Донбасс: украинские силовики обстреляли 13 населенных пунктов в ДНР
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    Донбасс: украинские силовики обстреляли 13 населенных пунктов в ДНР

    8:37  30 Октября 2017
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    Донбасс: украинские силовики обстреляли 13 населенных пунктов в ДНР

    Донецк, 30 октября. В течение минувших суток подразделения ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе более 30 раз открывали огонь по силам Донецкой народной республики. Об этом сообщили в командовании ДНР.

    «За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 34 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики», — сообщили в ДНР.

    В ходе обстрелов активно использовались артиллерия, минометы, бронетехника, гранатометы, а также стрелковое оружие. При этом в расположенном на контролируемой ДНР территории в поселке Александровка огнем ВСУ было повреждено здание школы. Четырехэтажное строение получило повреждения фасада, разбито остекление.

    Донбасс: украинские силовики обстреляли 13 населенных пунктов в ДНР

    В оперативном командовании ДНР отметили, что пострадавших в результате обстрелов нет.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что наблюдатели Совместного центра контроля и координации прекращения огня попали под обстрел ВСУ в поселке Александровка. Группа СЦКК находилась в здании школы, которое получило повреждения в результате обстрела из противотанкового гранатомета.

    Автор: Валентин Меликов
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