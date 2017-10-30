Участники переговоров по Сирии в Астане готовы к диалогу — МИД Казахстана

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Астана, 30 октября. Делегации, прибывшие на переговоры по урегулированию в Сирии в столицу Казахстана, готовы к конструктивному диалогу. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы МИД Казахстана Галымжан Койшыбаев.

По его словам, для урегулирования ситуации в САР Казахстан и Россия возлагают большие надежды на продолжение конструктивных переговоров в рамках астанинской платформы, передает РИА Новости.

Он добавил, что в понедельник в Астане состоится очередной раунд сирийских переговоров, делегации прибыли и настроены на конструктивный диалог.