Пентагон: США уведомили Россию о начале учений стратегических ядерных сил

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Вашингтон, 30 октября. Соединенные Штаты Америки начинают в понедельник учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром», в ходе которых войска отработают действия средств глобального удара и противоракетной обороны.

Об этом рассказал официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир. Он также отметил, что Вашингтон предупредил РФ об этих учениях.

Как пишет РИА Новости, по словам Магуира, согласно договору СНВ-3, РФ и США уведомляют друг друга о крупных ядерных учениях. В рамках этого соглашения, Москву проинформировали о предстоящих занятиях.

По данным Стратегического командования, учения «Глобальный гром» американские военные проводят ежегодно.