Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мужчина ранил трех человек из автомата в Барнауле
Политика
Пентагон: США уведомили Россию о начале учений стратегических ядерных сил
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пентагон: США уведомили Россию о начале учений стратегических ядерных сил

    8:14  30 Октября 2017
    59

    Пентагон: США уведомили Россию о начале учений стратегических ядерных сил

    Вашингтон, 30 октября. Соединенные Штаты Америки начинают в понедельник учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром», в ходе которых войска отработают действия средств глобального удара и противоракетной обороны.

    Об этом рассказал официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир. Он также отметил, что Вашингтон предупредил РФ об этих учениях.

    Как пишет РИА Новости, по словам Магуира, согласно договору СНВ-3, РФ и США уведомляют друг друга о крупных ядерных учениях. В рамках этого соглашения, Москву проинформировали о предстоящих занятиях.

    По данным Стратегического командования, учения «Глобальный гром» американские военные проводят ежегодно. 

    Пентагон: США уведомили Россию о начале учений стратегических ядерных сил

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #учения #пентагон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        8534
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        2052
        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        17:30   29 Октября 2017
        3290
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        1844