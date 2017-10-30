Торговля между Россией и Китаем выросла за 8 месяцев на треть

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Москва, 30 октября. За первые восемь месяцев текущего года объем торговли между Россией и Китаем вырос на треть до 54 млрд долларов. Об этом на 21-м заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Благодаря совместным усилиям в текущем году был обеспечен рост двустороннего товарооборота, который только по итогам восьми месяцев увеличился на треть и превысил $54 млрд», — заявил Рогозин.

Высокие результаты вице-премьер связал с упорной работой министерств, ведомств и исполнительных властей обеих стран. По словам Рогозина, эта работа велась для того, «чтобы перебороть тенденцию, связанную с санкционной политикой». Рогозин подчеркнул, что теперь перед властями стоит задача по поддержанию динамики торгово-экономического сотрудничества.