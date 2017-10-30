Рогозин объяснил, почему США обвиняют Россию в кибервмешательстве

В Избранное

Москва, 30 октября. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал абсурдом критику США о якобы кибервмешательстве Москвы.

Об этом он рассказал журналистам после заседания российско-китайской межправительственной комиссии. Рогозин отметил, что Москва понимает, что если идет «волна абсурдной и доведенной до идиотизма» критики со стороны США, это можно считать «известной формулой «Держите вора!».

Вице-премьер объяснил, что, кто больше всего кричит, что на него напали, тот и готовится к атаке.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп включил своим указом в бюджетные расходы Америки 250 миллионов долларов для защиты союзников США от кибератак, в первую очередь, якобы со стороны России.