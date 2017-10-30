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Политика
Рогозин объяснил, почему США обвиняют Россию в кибервмешательстве
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    Рогозин объяснил, почему США обвиняют Россию в кибервмешательстве

    8:03  30 Октября 2017
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    Рогозин объяснил, почему США обвиняют Россию в кибервмешательстве

    Москва, 30 октября. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал абсурдом критику США о якобы кибервмешательстве Москвы.

    Об этом он рассказал журналистам после заседания российско-китайской межправительственной комиссии. Рогозин отметил, что Москва понимает, что если идет «волна абсурдной и доведенной до идиотизма» критики со стороны США, это можно считать «известной формулой «Держите вора!».

    Вице-премьер объяснил, что, кто больше всего кричит, что на него напали, тот и готовится к атаке.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп включил своим указом в бюджетные расходы Америки 250 миллионов долларов для защиты союзников США от кибератак, в первую очередь, якобы со стороны России.

    Рогозин объяснил, почему США обвиняют Россию в кибервмешательстве

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #рогозин
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