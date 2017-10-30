Из-за обрушения стены при демонтаже здания в Красноярске погиб рабочий

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Красноярск, 30 октября. В Красноярске при обрушении стены при демонтаже деревянного здания погиб рабочий.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на региональные управления МЧС и СК РФ. Обрушение произошло во время работ по разбору старого деревянного здания в понедельник утром.

Трагедия случилась на территории бывшего пионерского лагеря по адресу – улица Лесная, 130. В экстренных службах также сообщили, что при обрушении пострадал еще один рабочий, который был доставлен в больницу.