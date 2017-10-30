Эксперты назвали самую популярную версию Apple iPhone X в России

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Москва, 30 октября. В России открыт предзаказ на новейший флагманский смартфон от американской корпорации Apple, iPhone X. Эксперты назвали наиболее популярную в России версию смартфона, который россияне могут заказать до начала официальных продаж.

Как оказалось, самой популярной версией оказалась самая дорогая модификация флагманского смартфона с объемом памяти в 250 гигабайт постоянной флэш-памяти и стоимостью от 91 990 рублей. Предпочитают россияне версию в цвете «серый космос» — такая расцветка преподносится как наиболее модная и позволяющая владельцу смартфона выделиться из толпы.

Официальный старт продаж флагманских смартфонов от Apple назначен на 3 ноября. Стоимость базового варианта iPhone X составит при этом 79 990 рублей — это самый дорогой флагман Apple на рынке. При этом на прилавках российских магазинов электроники появится лишь небольшое количество iPhone X — большинству россиян придется выписывать дорогостоящую новинку из-за рубежа.