Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Конгресс народа Сирии может пройти в Сочи в ноябре
Спорт
Паршивлюк о ничейном матче со «Спартаком»: Результат закономерен
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Паршивлюк о ничейном матче со «Спартаком»: Результат закономерен

    8:00  30 Октября 2017
    33

    Паршивлюк о ничейном матче со «Спартаком»: Результат закономерен

    Ростов-на-Дону, 30 октября. Защитник футбольного клуба «Ростов» Сергей Паршивлюк оценил ничейный результат матча против столичного «Спартака».

    По словам 28-летнего футболиста, исход закономерен, потому что ни «Ростов», ни «Спартак» не хотели проигрывать.

    «Считаю, что мы в первые полчаса матча имели преимущество — забили гол, провели несколько удачных атак. Дальше случился этот провал — две ненужные ошибки, которые позволили «Спартаку» выйти вперед», — отметил игрок, добавив, что в первом тайме красно-белые владели инициативой.

    Однако после перерыва дончане сумели перестроиться, вследствие чего получили преимущество на поле, пишут «Известия».

    Паршивлюк также отметил, что хорошо, что «Ростов» все-таки использовал один стандарт, в результате удалось спасти матч. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #ростов #спартак #паршивлюк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        8754
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        2061
        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        17:30   29 Октября 2017
        3317
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        1851