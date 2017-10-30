Паршивлюк о ничейном матче со «Спартаком»: Результат закономерен

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Ростов-на-Дону, 30 октября. Защитник футбольного клуба «Ростов» Сергей Паршивлюк оценил ничейный результат матча против столичного «Спартака».

По словам 28-летнего футболиста, исход закономерен, потому что ни «Ростов», ни «Спартак» не хотели проигрывать.

«Считаю, что мы в первые полчаса матча имели преимущество — забили гол, провели несколько удачных атак. Дальше случился этот провал — две ненужные ошибки, которые позволили «Спартаку» выйти вперед», — отметил игрок, добавив, что в первом тайме красно-белые владели инициативой.

Однако после перерыва дончане сумели перестроиться, вследствие чего получили преимущество на поле, пишут «Известия».

Паршивлюк также отметил, что хорошо, что «Ростов» все-таки использовал один стандарт, в результате удалось спасти матч.