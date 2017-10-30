Украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли ЛНР

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Луганск, 30 октября. Украинские силовики за сутки восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР. Как сообщает оборонное ведомство республики, были обстреляны поселки городского типа Славяносербск и Фрунзе, села Хорошее, Калиново-Борщеватое, Калиновка и Желобок.

Киевские военные использовали 120-мм и 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометов, также автоматические станковые гранатометы. Были применены ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По предварительным данным, пострадавших, жертв и разрушений нет.