Акция против независимости Каталонии собрала в Барселоне 1,5 млн человек

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Барселона, 30 октября. Массовая акция против независимости Каталонии по оценкам организаторов собрала в Барселоне около 1,5 миллионов человек.

Впрочем, как сообщает Газета.ru со ссылкой на полицию, по подсчетам правоохранительных органов, высказать свою точку зрения на улицы вышли около полумиллиона граждан.

Демонстрация, прошедшая на пересечении проспектов Гран-виа и Пассаж де Грасиа, прошла под лозунгом «Мы все — Каталония», и имела цель показать властям, что далеко не все жители коммуны хотят отделения от Испании.