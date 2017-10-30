Керченская переправа закрыта до улучшения погоды

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Симферополь, 30 октября. Из-за шторма закрыта Керченская переправа, движение паромов прекращено до улучшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба оператора переправы «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена до улучшения погодных условий!», — говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время Крым связан с территорией России лишь паромной переправой. Но в скором будущем между основной частью страны и полуостровом раскинется новый мост. Работы по возведению переправы уже выполнены более чем на 50%. Ожидается, что движение по автомобильной части моста будет запущено к концу 2018 года. К декабрю 2019 года по Крымскому мосту пойдут первые поезда.