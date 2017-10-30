Стало известно, почему в Денвере усыпили привезенного из РФ амурского тигра

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Денвер, 30 октября. Стали известны причины, из-за которых в зоопарке Денвера усыпили привезенного из России минувшим летом амурского тигра.

Как оказалось, после обследования в ветеринарной клинике хищнику диагностировали анемию. После этого Мартину, именно так назвали в США животное, сделали переливание крови от другого амурского тигра.

Впрочем, последующие проведенные тесты показали, что у Мартина развилась крайне агрессивная форма лейкемии, раковые клетки были обнаружены в его крови, костном мозге и селезенке.

После консультации с учеными из Университета Колорадо руководством зоопарка было принято решение об усыплении хищника. Как напоминает Газета.ru, хищник был доставлен в США из России в июне этого года.

