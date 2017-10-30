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Украина
Опрос показал, что в Мариуполе не верят в возвращение Крыма на Украину
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    Опрос показал, что в Мариуполе не верят в возвращение Крыма на Украину

    7:59  30 Октября 2017
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    Опрос показал, что в Мариуполе не верят в возвращение Крыма на Украину

    Мариуполь, 30 октября. Жители украинского Мариуполя оказались на удивление солидарны, отвечая на вопрос украинского телеканала о том, когда и на каких условиях полуостров Крым может вернуться в состав Украины. Большинство из них уверены — никогда, поскольку для этого потребовались бы какие-то глобальные изменения.

    Даже те горожане, кто считает присоединение Крыма к России несправедливым, уверены, что обратно жители полуострова не торопятся. 

    «Наверно, когда война у нас кончится. А это будет не скоро», — с грустью отвечают мариупольцы на вопрос о том, когда может произойти возвращение полуострова.

    «Крым — это автономная республика, а значит, вправе выбирать свою дальнейшую историю», — подчеркивают те, кто помнит, какие результаты показал референдум о присоединении Крыма в 2014 году.

    Опрос показал, что в Мариуполе не верят в возвращение Крыма на Украину

    Некоторые считают, что возвращение Крыма в состав Украины «возможно, однако это вопрос дипломатических переговоров и не одного десятка лет».

    «А Украине зачем Крым? Поэтому пусть берут. Я лично не страдаю от того, что Крым не наш», — решительно заявила одна из опрошенных украинским телеканалом женщин, а ее подруга сказала, что ей Крыма все-таки «очень жалко», поскольку она любила там отдыхать, однако вернуть его вряд ли получится.

    «Возврат Крыма в Украину возможен путем включения областей Украины в состав Крыма. Иных методов медицина не знает», — предложил радикальный вариант один из опрошенных.

    Автор: Валентин Меликов
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