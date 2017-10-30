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Экс-игрок СКА посоветовал Шипачеву вытряхнуть контрактные деньги из казны США
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    Экс-игрок СКА посоветовал Шипачеву вытряхнуть контрактные деньги из казны США

    7:39  30 Октября 2017
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    Экс-игрок СКА посоветовал Шипачеву вытряхнуть контрактные деньги из казны США

    Санкт-Петербург, 30 октября. Экс-защитник хоккейного СКА, первый тафгай российского хоккея Александр Юдин считает, что российскому нападающему «Вегас Голден Найтс» Вадиму Шипачеву не нужно уходить из клуба.

    По мнению 46-летнего Юдина, Шипачеву надо терпеть и не стоит разрывать соглашение с нынешним клубом. Бывший хоккеист также считает, что Шипачеву необходимо «вытряхнуть все деньги, положенные по контракту, из американской казны».

    «Либо пусть «Вегас» платит неустойку, тогда договор будет разорван. У Шипачева большой контракт — это супер», — заявил эксперт.

    Юдин добавил, что Вадиму надо «продолжать тренироваться, ходить по ресторанам и издеваться над американцами», передает RT.

    Как отметил экс-игрок петербургского клуба, боссы «Вегас Голден Найтс» могут понять, что деньги уходят, и начать ставить российского нападающего в старт. 

    Автор: Дана Балан
    #хоккей #ска #шипачев
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