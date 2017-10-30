Учения стратегических ядерных сил начались в США

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Вашингтон, 30 октября. В США стартовали учения стратегических ядерных сил Global Thunder, входе которых будут отрабатываться действия средств глобального удара и систем противоракетной обороны. Об этом со ссылкой официального представителя Стратегического командования (STRATCOM) США Брайана Магуира сообщает РИА Новости.

Представитель командования подчеркнул, что американская сторона заранее предупредила Россию о начале учений.

«Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее», — заверил Мгуир.

На учениях командование собирается задействовать все возможности STRATCOM. Будут отрабатываться возможности систем наблюдения, разведки, глобального удара, космических сил и средств противоракетной обороны.