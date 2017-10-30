В Мексике расстреляли игроков и зрителей любительского футбольного матча
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Мехико, 30 октября. Не менее двух человек были убиты во время стрельбы на любительском футбольном матче в мексиканском городе Чильпансинго.
Как пишут западные СМИ, группа неизвестных открыла огонь по игрокам на футбольном поле в штате Герреро.
Инцидент произошел 29 октября. По некоторым данным, преступники начали штурм здания суда, находящегося рядом с футбольным полем.
По предварительным данным, пострадали три человека, двое из которых скончались.