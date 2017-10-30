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В Мексике расстреляли игроков и зрителей любительского футбольного матча
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    В Мексике расстреляли игроков и зрителей любительского футбольного матча

    7:20  30 Октября 2017
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    В Мексике расстреляли игроков и зрителей любительского футбольного матча

    Мехико, 30 октября. Не менее двух человек были убиты во время стрельбы на любительском футбольном матче в мексиканском городе Чильпансинго.

    Как пишут западные СМИ, группа неизвестных открыла огонь по игрокам на футбольном поле в штате Герреро.

    Инцидент произошел 29 октября. По некоторым данным, преступники начали штурм здания суда, находящегося рядом с футбольным полем.

    По предварительным данным, пострадали три человека, двое из которых скончались.

    В Мексике расстреляли игроков и зрителей любительского футбольного матча

    Автор: Алия Садыкова
    #стрельба #мексика
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