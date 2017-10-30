Гулявшего у жилых домов медведя застрелили на Камчатке

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Петропавловск-Камчатский, 30 октября. Разгуливавшего по улицам столицы Камчатки медведя застрелили. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Согласно информации ведомства, в понедельник утром в полицию трижды обратились с заявлениями о том, что в районе улицы Тундровой возле частных домов гуляет медведь. На место сразу отправились сотрудники Росгвардии.

«Медведь был найден и ликвидирован», — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что на Камчатке от медведей в текущем году пострадал один человек. Минувшим летом животное напало на рыбака у населенного пункта Апача Усть-Большерецкого района. Тогда мужчина сильно пострадал, но, к счастью, выжил.