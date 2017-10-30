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Гулявшего у жилых домов медведя застрелили на Камчатке
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    Гулявшего у жилых домов медведя застрелили на Камчатке

    7:22  30 Октября 2017
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    Гулявшего у жилых домов медведя застрелили на Камчатке

    Петропавловск-Камчатский, 30 октября. Разгуливавшего по улицам столицы Камчатки медведя застрелили. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

    Согласно информации ведомства, в понедельник утром в полицию трижды обратились с заявлениями о том, что в районе улицы Тундровой возле частных домов гуляет медведь. На место сразу отправились сотрудники Росгвардии.

    «Медведь был найден и ликвидирован», — добавили в ведомстве.

    Гулявшего у жилых домов медведя застрелили на Камчатке

    Стоит отметить, что на Камчатке от медведей в текущем году пострадал один человек. Минувшим летом животное напало на рыбака у населенного пункта Апача Усть-Большерецкого района. Тогда мужчина сильно пострадал, но, к счастью, выжил. 

    Автор: Дана Балан
    #росгвардия #медведь #камчатка #петропавловск-камчатский
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