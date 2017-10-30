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Ожирение спасло маленькую собачку из США от когтей медведя
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    Ожирение спасло маленькую собачку из США от когтей медведя

    7:25  30 Октября 2017
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    Ожирение спасло маленькую собачку из США от когтей медведя

    Орландо, штат Флорида, 30 октября. Собака по кличке Фрика выжила после нападения медведя, который набросился на нее во дворе дома ее хозяев на юго-востоке Соединенных Штатов. Медведь напал на домашнего питомца, когда собачка гуляла во дворике дома в флоридском городе Алтамонте-Спрингс.

    Собаке породы карликовый пинчер чудом удалось уцелеть - по словам врачей, страшные медвежьи когти остановил слой жира, которым обзавелся домашний любимец от обильной кормежки.

    «Ветеринар сказал, что она просто настоящий крепыш, — передает Ura.ru слова хозяев Фрики, которые были рады узнать, что собака благополучно поправится после встречи с медведем. — Они говорят, что слой лишнего жира не дал не дал медвежьим когтям разорвать ей кишки».

    Ожирение спасло маленькую собачку из США от когтей медведя

    Страдающей ожирением собачке наложили больше десятка швов, однако все повреждения оказались для нее не опасными.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о ЧП, возникшем в чукотском поселке из-за того, что группа из 20 белых медведей решила поселиться неподалеку. Жителям поселка пришлось организовать дозоры, чтобы отпугнуть опасных хищников.

    Автор: Валентин Меликов
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