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Ураган «Герварт» унес жизни шести человек в Европе
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    Ураган «Герварт» унес жизни шести человек в Европе

    7:05  30 Октября 2017
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    Ураган «Герварт» унес жизни шести человек в Европе

    Москва, 30 октября. Из-за урагана «Герварт» и связанных с ним наводнений в Европе погибли не менее шести человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

    В Польше и Чехии из-за поваленных деревьев погибли по два человека. Еще два человека погибли из-за вызванных ураганом сильных наводнений в федеральных землях Германии Нижняя Саксония и Мекленбург.

    По вине стихии без электричества остались тысячи человек в Чехии и Польши. В центральной Германии из-за сильного повреждения железнодорожных путей приостановлено движение поездов по многим направлениям.

    Автор: Виталий Малясев
    #польша #германия #погибшие #чехия #европа #ураган #герварт
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