Ураган «Герварт» унес жизни шести человек в Европе

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Москва, 30 октября. Из-за урагана «Герварт» и связанных с ним наводнений в Европе погибли не менее шести человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

В Польше и Чехии из-за поваленных деревьев погибли по два человека. Еще два человека погибли из-за вызванных ураганом сильных наводнений в федеральных землях Германии Нижняя Саксония и Мекленбург.

По вине стихии без электричества остались тысячи человек в Чехии и Польши. В центральной Германии из-за сильного повреждения железнодорожных путей приостановлено движение поездов по многим направлениям.