КНДР рекомендовали отказаться от создания оружия массового поражения

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Москва, 30 октября. Главы генштабов Соединенных Штатов Америки, Японии и Южной Кореи призвали Северную Корею воздержаться от провокаций.

Руководители объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели переговоры и сделали совместное заявление.

Они призвали КНДР воздержаться от провокаций. Также Северной Корее рекомендовали отказаться от создания оружия массового поражения.

Отмечается, что генералы также посоветовали КНДР не предпринимать действий, которые могли бы усугубить напряженность в регионе.