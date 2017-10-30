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Путин обсудит с СПЧ проблемы экологии
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    Путин обсудит с СПЧ проблемы экологии

    8:00  30 Октября 2017
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    Путин обсудит с СПЧ проблемы экологии

    Москва, 30 октября. Владимир Путин проведет в понедельник заседание президентского совета по правам человека (СПЧ), в ходе которого, в том числе, будут обсуждены вопросы экологии.

    Кроме того, как сообщает пресс-служба Кремля, правозащитники на встрече с президентом планируют обсудить тему свободы совести, предложить поправки в избирательное законодательство и закон о митингах.

    Как уточняет РИА Новости, также участники заседания СПЧ планируют обсудить меры, которые направлены на реализацию концепции госполитики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

    Сегодня же, в День памяти жертв политических репрессий российский лидер примет участие в церемонии открытия мемориала жертвам репрессий «Стена скорби».

    Автор: Константин Терехов
    #владимир путин
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