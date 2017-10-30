Все делегации прибыли на седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане

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Астана, 30 октября. В настоящее время все делегации участников очередного этапа межсирийских переговоров в Астане прибыли в столицу Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе казахского министерства иностранных дел.

«Все делегации участников седьмой международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса прибыли в столицу Казахстана», — сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Участники переговоров начали прибывать в столицу Казахстана вечером 29 октября.

Как отмечается в сообщении, в понедельник переговоры будут проходить в закрытом для прессы формате. Будет проведен ряд двусторонних и многосторонних встреч, где будет обсуждаться повестка дня. Ранее стало известно, что основными темами в ходе седьмого раунда переговоров по урегулированию в Сирии в Астане будут обмена заложниками между сторонами и процесс разминирования.

Пленарное заседание по Астане-7 запланировано на 31 октября.