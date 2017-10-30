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Политика
МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии
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    МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

    7:14  30 Октября 2017  /обновлено: 7:22  30 Октября 2017
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    Россия может сократить военное присутствие в Сирии — СМИ

    Москва, 30 октября. Минобороны РФ не подтвердило появившуюся в СМИ информацию о возможном сокращении группировки российских ВС в Сирии.

    О планах сократить военное присутствие РФ в Сирии со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщил «Коммерсант». Издание отмечает, что сирийская армия контролирует около 95% территории страны и для последнего наступления на исламистов «столь масштабной российской поддержки уже не требуется».

    После вывода части сил в Сирии останется необходимый для защиты объектов в Тартусе и Хмеймиме контингент, военные советники и военная полиция. Кроме того на месте останутся необходимые для прикрытия российских объектов системы ПВО. Источник издания подчеркнул, что пока окончательное решение по вопросу вывода части сил из Сирии не принято.

    В Минобороны изданию сообщили, что планов по сокращению группировки российских вооруженных сил в Сирии нет.

    ВКС РФ ведут результативную борьбу с террористами в Сирии, помогая правительственным войскам вернуть контроль над территорией страны. К настоящему моменту при содействии российских военных от террористов освобождено 92% территории страны.

    Накануне стало известно, что российские военные самолеты уничтожили технику и штабы террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) в районе населенных пунктов Аль-Андрин и Аль-Джанина в Хаме. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #вкс рф
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