МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

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Москва, 30 октября. Минобороны РФ не подтвердило появившуюся в СМИ информацию о возможном сокращении группировки российских ВС в Сирии.

О планах сократить военное присутствие РФ в Сирии со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщил «Коммерсант». Издание отмечает, что сирийская армия контролирует около 95% территории страны и для последнего наступления на исламистов «столь масштабной российской поддержки уже не требуется».

После вывода части сил в Сирии останется необходимый для защиты объектов в Тартусе и Хмеймиме контингент, военные советники и военная полиция. Кроме того на месте останутся необходимые для прикрытия российских объектов системы ПВО. Источник издания подчеркнул, что пока окончательное решение по вопросу вывода части сил из Сирии не принято.

В Минобороны изданию сообщили, что планов по сокращению группировки российских вооруженных сил в Сирии нет.

ВКС РФ ведут результативную борьбу с террористами в Сирии, помогая правительственным войскам вернуть контроль над территорией страны. К настоящему моменту при содействии российских военных от террористов освобождено 92% территории страны.

Накануне стало известно, что российские военные самолеты уничтожили технику и штабы террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) в районе населенных пунктов Аль-Андрин и Аль-Джанина в Хаме.

1 Организация запрещена на территории РФ.