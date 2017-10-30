Грузовое судно с топливом село на мель из-за шторма в Северном море

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Лангеог, 30 октября. Из-за шторма, вызванным ураганом «Герварт», в Северном море на мель село грузовое судно с топливом на борту.

Как сообщает RT, инцидент произошел рядом с островом Лангеог. В момент происшествия на борту судна не было груза, однако его баки заполнены 1800 тоннами дизельного топлива и 140 тоннами судового топлива.

При этом сообщается, что судно находится в стабильном положении, никто из членов экипажа не пострадал. В данный момент проводится спасательная операция, которая, впрочем, осложняется тяжелыми погодными условиями.