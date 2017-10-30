Неприличный жест кортежу Трампа показала велосипедистка из Виргинии
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Виргиния, 30 октября. Женщина на велосипеде показала обогнавшему ее кортежу Дональда Трампа неприличный жест.
Как сообщает RT, казус имел место быть в тот момент, когда вереница автомобилей возвращаясь из гольф-клуба американского президента, обогнал на дороге женщины на велосипеде.
«Велосипедистка показала средний палец. Автомобили замедлили ход, женщина догнала их, продолжая показывать палец, после чего свернула в другую сторону», — говорится в отчете президентского пула.
Фотографию с неприличным жестом в адрес президента США выложили ряд изданий, а также фотографы в личных аккаунтах в социальных сетях.
who is she pic.twitter.com/EErVpueg3X— Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) October 29, 2017