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Неприличный жест кортежу Трампа показала велосипедистка из Виргинии
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    Неприличный жест кортежу Трампа показала велосипедистка из Виргинии

    6:28  30 Октября 2017
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    Неприличный жест кортежу Трампа показала велосипедистка из Виргинии

    Виргиния, 30 октября. Женщина на велосипеде показала обогнавшему ее кортежу Дональда Трампа неприличный жест.

    Как сообщает RT, казус имел место быть в тот момент, когда вереница автомобилей возвращаясь из гольф-клуба американского президента, обогнал на дороге женщины на велосипеде.

    «Велосипедистка показала средний палец. Автомобили замедлили ход, женщина догнала их, продолжая показывать палец, после чего свернула в другую сторону», — говорится в отчете президентского пула.

    Фотографию с неприличным жестом в адрес президента США выложили ряд изданий, а также фотографы в личных аккаунтах в социальных сетях.

     

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп
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