Три мощных циклона обрушатся на Камчатку на этой неделе

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Петропавловск-Камчатский, 30 октября. В Ближайшую неделю на Камчатский край один за другим обрушатся сразу три мощных циклона.

На южную часть острова вечером 30 октября начнет оказывать влияние тайфун «Саола». С ним придут дождь со снегом и сильный ветер. Из-за прихода циклона в некоторых районах региона объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают «Известия».

Второй циклон повлияет на погоду в восточных и юго-восточных районах края 2 ноября. Синоптики предупреждают об усилении ветра на побережье полуострова. Еще один циклон доберется до Камчатского края 5 ноября. На восток региона он принесет усиление ветра и новые осадки.