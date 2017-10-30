Три ребенка погибли в США при столкновении пикапа и кареты с лошадьми

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Шеридан (США), 30 октября. Как минимум три ребенка погибли в американском штате Мичиган при столкновении пикапа и кареты с лошадьми.

Как сообщает RT со ссылкой на местные СМИ, инцидент случился в городе Шеридан, где автомобиль на скорости врезался в запряженную лошадьми карету, в которой момент ЧМ находились девять детей.

Трое несовершеннолетних — девочки 7 и 9 лет, а также мальчик 12 лет погибли на месте, остальные шестеро доставлены в больницу в критическом состоянии. В настоящее время полиция занимается расследованием трагедии.

По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля задержан, он не был в алкогольном и наркотическом опьянении, и активно сотрудничает со следствием.

