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Три ребенка погибли в США при столкновении пикапа и кареты с лошадьми
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    Три ребенка погибли в США при столкновении пикапа и кареты с лошадьми

    6:16  30 Октября 2017
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    Три ребенка погибли в США при столкновении пикапа и кареты с лошадьми

    Шеридан (США), 30 октября. Как минимум три ребенка погибли в американском штате Мичиган при столкновении пикапа и кареты с лошадьми.

    Как сообщает RT со ссылкой на местные СМИ, инцидент случился в городе Шеридан, где автомобиль на скорости врезался в запряженную лошадьми карету, в которой момент ЧМ находились девять детей.

    Три ребенка погибли в США при столкновении пикапа и кареты с лошадьми

    Трое несовершеннолетних — девочки 7 и 9 лет, а также мальчик 12 лет погибли на месте, остальные шестеро доставлены в больницу в критическом состоянии. В настоящее время полиция занимается расследованием трагедии.

    По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля задержан, он не был в алкогольном и наркотическом опьянении, и активно сотрудничает со следствием.
     

    Автор: Константин Терехов
    #сша #дтп #мичиган
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