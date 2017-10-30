Аэропорт Бремена закрылся после инцидента с российским частным самолетом

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Берлина, 30 октября. После выезда за пределы взлетно-посадочной полосы частного российского самолета закрыт аэропорт города Бремен на северо-западе Германии. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Приведший к закрытию аэропорта инцидент произошел накануне вечером в 18.30 по местному времени (19.30 мск). Частный легкомоторный самолет приземлился мимо взлетно-посадочной полосы и оказался в 15 метрах от нее на полосе зеленых насаждений.

В момент приземления в самолете находились три члена экипажа, пассажиров воздушное судно не перевозило. В инциденте никто не пострадал, сообщает Газета.ru.

Пожарная служба считает, что причиной происшествия мог стать сильный порыв ветра. В настоящее время аэропорт закрыт, рейсы перенаправлены в другие воздушные гавани.