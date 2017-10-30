«КамАЗ» решил перенести внедрение системы ADAS в свои грузовики

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Набережные Челны, 30 октября. В российском автоконцерне «КамАЗ» решили отсрочить внедрение системы активной безопасности ADAS в свои грузовики.

Как сообщают Известия, о таком решении объявил СМИ руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев, по словам которого в компании к этому вопросу вернуться через 2-3 года.

Как пояснил Афанасьев, сейчас рынок не готов к подобному – жители России не смогут платить за новые опции, с внедрением которых цена на грузовики КамАЗ может возрасти на 3%.

При этом, как сообщается, разработка технологии ADAS завершена и система готова к инсталляции. Ожидается, что массово она будет применяться в грузовиках следующего модельного ряда.

