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«КамАЗ» решил перенести внедрение системы ADAS в свои грузовики
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    «КамАЗ» решил перенести внедрение системы ADAS в свои грузовики

    6:01  30 Октября 2017
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    «КамАЗ» решил перенести внедрение системы ADAS в свои грузовики

    Набережные Челны, 30 октября. В российском автоконцерне «КамАЗ» решили отсрочить внедрение системы активной безопасности ADAS в свои грузовики.

    Как сообщают Известия, о таком решении объявил СМИ руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев, по словам которого в компании к этому вопросу вернуться через 2-3 года.

    Как пояснил Афанасьев, сейчас рынок не готов к подобному – жители России не смогут  платить за новые опции, с внедрением которых цена на грузовики КамАЗ может возрасти на 3%.

    При этом, как сообщается, разработка технологии ADAS завершена и система готова к инсталляции. Ожидается, что массово она будет применяться в грузовиках следующего модельного ряда.
     

    Автор: Константин Терехов
    #камаз #adas
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