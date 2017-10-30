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Общество
Штрафы за продажу насвая и снюса в России могут поднять в разы
Общество
Штрафы за продажу насвая и снюса в России могут поднять в разы
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    Штрафы за продажу насвая и снюса в России могут поднять в разы

    5:54  30 Октября 2017
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    Штрафы за продажу насвая и снюса в России могут поднять в разы

    Москва, 30 октября. В России могут в несколько раз повысить штрафы за продажу жевательного и сосательного табака насвая и снюса. Об этом со ссылкой на инициативу замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэля Марданшина сообщают «Известия».

    По данным издания, Марданшин  подготовил ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно инициативе, предлагается увеличить штрафы за продажу жевательного и сосательного табака для граждан с 2-4 тысяч рублей до 15-20 тыс. рублей. Штрафные санкции должностным лицам парламентарий предлагает поднять с нынешних 7-12 тыс. рублей до 30-50 тыс. рублей. Штрафы для компаний могут возрасти с 40-60 тыс. рублей до 100-150 тыс. рублей.

    В пояснительной записке Марданшин отметил, что проблема распространения насвая и снюса среди детей и подростков для многих регионов России стоит более остро, чем употребление наркотических средств, психоактивных препаратов и табачных изделий. Популярности насвая и снюса способствует дешевизна и доступность, отметил парламентарий.

    Автор намерен направить законопроект на отзыв в правительство уже 30 октября. После этого инициативу рассмотрит Госдума.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #штрафы
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