Штрафы за продажу насвая и снюса в России могут поднять в разы

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Москва, 30 октября. В России могут в несколько раз повысить штрафы за продажу жевательного и сосательного табака насвая и снюса. Об этом со ссылкой на инициативу замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэля Марданшина сообщают «Известия».

По данным издания, Марданшин подготовил ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно инициативе, предлагается увеличить штрафы за продажу жевательного и сосательного табака для граждан с 2-4 тысяч рублей до 15-20 тыс. рублей. Штрафные санкции должностным лицам парламентарий предлагает поднять с нынешних 7-12 тыс. рублей до 30-50 тыс. рублей. Штрафы для компаний могут возрасти с 40-60 тыс. рублей до 100-150 тыс. рублей.

В пояснительной записке Марданшин отметил, что проблема распространения насвая и снюса среди детей и подростков для многих регионов России стоит более остро, чем употребление наркотических средств, психоактивных препаратов и табачных изделий. Популярности насвая и снюса способствует дешевизна и доступность, отметил парламентарий.

Автор намерен направить законопроект на отзыв в правительство уже 30 октября. После этого инициативу рассмотрит Госдума.