СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

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Москва, 30 октября. В федеральном министерстве строительства и ЖКХ предложили отстранить управляющие компании от сбора средств за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщают Известия, Минстрой разработал законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям. Кроме этого предлагается ввести типовую форму единого платежного документа.

Документ уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами и будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента. В Минстрое надеются, что депутаты Госдумы поддержат законопроект.

Издание добавляет, что дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом в ведомстве заявили, что «объем задолженности, накопленной УК, составляет порядка 250 млрд рублей».