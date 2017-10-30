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Общество
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Россия
СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ
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    СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

    5:50  30 Октября 2017
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    СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

    Москва, 30 октября. В федеральном министерстве строительства и ЖКХ предложили отстранить управляющие компании от сбора средств за жилищно-коммунальные услуги.

    Как сообщают Известия, Минстрой разработал законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям. Кроме этого предлагается ввести типовую форму единого платежного документа.

    Документ уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами и будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента. В Минстрое надеются, что депутаты Госдумы поддержат законопроект.

    Издание добавляет, что дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом в ведомстве заявили, что «объем задолженности, накопленной УК, составляет порядка 250 млрд рублей».

    Автор: Константин Терехов
    #россия #жкх #жку #минстрой рф
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