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Общую карту для туристов создадут Россия и Белоруссия
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    Общую карту для туристов создадут Россия и Белоруссия

    5:39  30 Октября 2017
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    Общую карту для туристов создадут Россия и Белоруссия

    Москва, 30 октября. В Росреестре озвучили планы по созданию единой туристической карты Российской Федерации и Белоруссии.

    Как сообщают Известия, работы будут вестись в рамках пилотного проекта по сближению картографии двух стран Союзного государства. Ожидается, что единый атлас поможет в развитии туризма.

    Сейчас же туристам из-за разной картографии во время автомобильных путешествий приходится пользоваться картами обеих стран. Как уточнили в ведомстве, новая карта будет доступна как в бумажном, так и в электронном виде.

    «В прошлом году россияне составили основную массу туристического потока в Белоруссии – около 70%, и это только организованные группы. Все больше людей самостоятельно посещают союзное государство, и для них единый атлас мог бы стать значительным подспорьем», — рассказала изданию председатель комиссии Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

    Добавим, что в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии не уточнили о конкретных сроках появления новой туристической карты России и Беларуси.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #белоруссия #туризм #росреестр
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