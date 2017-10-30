В России создадут «орбитальную АЭС» для подзарядки спутников лазером

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Москва, 30 октября. «Роскосмос» заказал конструкторскому бюро «Арсенал» разработку «орбитальной АЭС», которая сможет передавать энергию другим спутникам с помощью лазерного луча. Об этом сообщают «Известия».

Согласно техническому заданию на научно-исследовательскую работу, КБ «Арсенал» предстоит исследовать разные варианты применения орбитальной станции для решения задач «направленной передачи энергии лазерным излучением». Разработки самого атомного источника энергии ведутся с 2010 года.

Возможный облик станции и ее основные характеристики, а также схемы выведения аппарата в космос и варианты его размещения на различных орбитах КБ должно представить «Роскосмосу» до конца ноября 2018 года.