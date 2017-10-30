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МИД Бахрейна предложил заморозить членство Катара в совете Персидского залива
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    МИД Бахрейна предложил заморозить членство Катара в совете Персидского залива

    5:13  30 Октября 2017
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    МИД Бахрейна предложил заморозить членство Катара в совете Персидского залива

    Манама, 30 октября. Глава внешнеполитического ведомства Бахрейна выступил с предложением заморозить членство Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

    Как сообщают Известия, об этом Халед бен Ахмед Аль Халифа написал в своем аккаунте в Twitter, при этом отметив, что если его предложение не будет принято, то Бахрейн прекратит свою работу в ССАГПЗ.

    «Правильным шагом для сохранения Совета сотрудничества стала бы заморозка членства Катара в организации до тех пор, пока к нему не вернется разум, и он не выполнит требования наших стран», — отметил Аль Халифа.

    Как напоминает Газета.ru, в июне Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипотношения с Катаром, выдвинув Дохе ряд условий для возобновления отношений.

    Автор: Константин Терехов
    #бахрейн #саудовская аравия #египет #катар #объединенные арабские эмираты #ссагпз
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