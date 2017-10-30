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Американцы оценили внешний вид и ходовые качества российской «Нивы»
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    Американцы оценили внешний вид и ходовые качества российской «Нивы»

    5:26  30 Октября 2017  /обновлено: 5:31  30 Октября 2017
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    Американцы оценили внешний вид и ходовые качества российской «Нивы»

    Вашингтон, 30 октября. Видеоблогер Павел Суслов провел тест-драйв российского компактного внедорожника Lada 4х4 «Нива» для автолюбителей в США. Видеоотчет с реакцией американцев блогер разместил в сервисе YouTube.

    Для тест-драйва видеоблогер выбрал белую «Ниву». Дизайн автомобиля поразил заморских автолюбителей.

    «Я бы на ней только и катался», — заявил один из участников тест-драйва, Пол, оценив внешний вид машины.

    Больше всего участников тест-драйва поразил дорожный просвет российского автомобиля. Автолюбители посчитали, что «Нива» напоминает раллийные автомобили и «выглядит нагло для маленькой машины».

    Также американцы отметили нестандартный способ открывания крышки капота от лобового стекла. Запасное колесо в моторном отсеке вызвало у участников тест-драйва удивление.

    Из недостатков «Нивы» американцы отметили отсутствие подстаканников, излишнюю вибрацию «раздатки» во время езды и чрезмерную мягкость падали тормоза.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #нива #тест-драйв
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