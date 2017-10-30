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Общество
В иркутском планетарии зафиксировали падение метеорита на Луну
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    В иркутском планетарии зафиксировали падение метеорита на Луну

    4:47  30 Октября 2017
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    В иркутском планетарии зафиксировали падение метеорита на Луну

    Иркутск, 30 октября. Сотрудники иркутского планетария зафиксировали в воскресение вечером падение метеорита на поверхность Луны. Об этом в социальной сети Facebook сообщает пресс-секретарь организации Евгения Скареднева.

    Падение произошло в 21.28 по местному времени 16.28 мск. Метеорит упал в районе кратера Клавий. Во время падения метеорита была видна яркая вспышка, после чего долгое время наблюдалось облако темной пыли.

     

    Напомним, ранее ученые в США подсчитали вероятность падения метеорита на человека. По расчетам исследователей, она равняется 0,00001%.

    Автор: Алексей Громов
    #луна #иркутск #метеорит #планетарий
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