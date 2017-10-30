Чешские парламентарии хотят потребовать отмены антироссийских санкций

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Прага, 30 октября. Представители ведущих фракций чешского парламента намерены потребовать снятия антироссийских санкций, наносящих ущерб экономике Чехии. Об этом со ссылкой на парламентариев сообщают «Известия».

Инициатива принадлежит партии «Свобода и прямая демократия» (СПД), которая имеет третью по величине фракцию в недавно избранном парламенте Чехии. Поддержать начинание СПД готовы обладатель парламентского большинства движение АНО и наиболее влиятельная в стране оппозиционная партия «Коммунистическая партия Чехии и Моравии» (КПЧМ).

«Санкции не имеют никакого смысла. Российская экономика продолжает развиваться. А мы от них страдаем», — заявили в СПД.

Демократы подчеркнули, что требование аннулировать антироссийские санкции партия озвучит, как только вновь избранный парламент приступит к работе. Первое заседание законодательного органа запланировано на 20 ноября.

В КПЧМ подчеркнули, что изначально были против антироссийских санкций. Представитель АНО Станислав Берковец в комментарии «Известиям» назвал санкции «неэффективным механизмом», и отменил, что из-за введенных в отношении России ограничительных мер сильно пострадали чешские предприниматели.