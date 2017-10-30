Чешские парламентарии хотят потребовать отмены антироссийских санкций
Прага, 30 октября. Представители ведущих фракций чешского парламента намерены потребовать снятия антироссийских санкций, наносящих ущерб экономике Чехии. Об этом со ссылкой на парламентариев сообщают «Известия».
Инициатива принадлежит партии «Свобода и прямая демократия» (СПД), которая имеет третью по величине фракцию в недавно избранном парламенте Чехии. Поддержать начинание СПД готовы обладатель парламентского большинства движение АНО и наиболее влиятельная в стране оппозиционная партия «Коммунистическая партия Чехии и Моравии» (КПЧМ).
«Санкции не имеют никакого смысла. Российская экономика продолжает развиваться. А мы от них страдаем», — заявили в СПД.
Демократы подчеркнули, что требование аннулировать антироссийские санкции партия озвучит, как только вновь избранный парламент приступит к работе. Первое заседание законодательного органа запланировано на 20 ноября.
В КПЧМ подчеркнули, что изначально были против антироссийских санкций. Представитель АНО Станислав Берковец в комментарии «Известиям» назвал санкции «неэффективным механизмом», и отменил, что из-за введенных в отношении России ограничительных мер сильно пострадали чешские предприниматели.