Минздрав не согласовал законопроект об интернет-торговле алкоголем в России

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Москва, 30 октября. Минздрав России не согласовал законопроект Минфина о легализации продажи алкоголя через Интернет. Об этом со ссылкой на отзыв замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова сообщают «Известия».

Минздрав указал на отсутствие в законопроекте механизмов, которые позволят обеспечить запрет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Также в ведомстве считают, что инициатива Минфина идет в разрез с госполитикой по уменьшению потребления алкогольной продукции в России.

В Минфине изданию сообщили, что законопроект предусматривает механизм ограничения продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Согласно инициативе, перед передачей заказа курьер обязан проверить возраст покупателя по паспорту или водительскому удостоверению.

Напомним, согласно предложенному Минфином законопроекту, с 1 января 2018 года в России должна стать легальной продажа алкогольной продукции через Интернет.