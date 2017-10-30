Видео «захвата» воинской части в Одессе появилось в Сети

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Киев, 30 октября. В сети появилось видео попытки захвата воинской части А3571 в Одессе. Запись опубликована в сервисе YouTube.

На видео запечатлен момент сноса ограждения воинской части. Видно как группа людей в масках собралась у объекта, в то время как экскаватор сносит ограждение. За происходящим наблюдают сотрудники полиции. Но в ситуацию стражи порядка не вмешиваются.

По сообщению пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ, инцидент произошел в воскресенье утром. Группа из 40 человек, назвавшись представителями торгово-развлекательного центра CITI CENTER, попыталась захватить воинскую часть А3571. Злоумышленникам удалось частично демонтировать ограждение и вывезти военное имущество.