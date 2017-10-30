Роухани отказал Трампу в личной встрече на Генассамблее ООН

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Тегеран, 30 октября. Президент Ирана Хасан Роухани отказался от личной встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на иранского аналитика Махди Фазаэли сообщает агентство Fars.

По данным Махди Фазаэли, Трамп пригласил Роухани на личную встречу во время визита иранского лидера в Нью-Йорк в прошлом месяце. Приглашение поступило на следующий день после жесткого антииранского выступления президента США, Роухани ответил на него отказом.

Убедить иранского лидера встретиться с главой Белого дома в качестве посредника пытался президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает Газета.ru.

Напомним, ранее Хасан Роухани заявил о намерении Тегерана продолжить развитие ракетной программы. Президент Ирана отметил, что программа не нарушает международных правил. США Роухани обвинил в демонстрации неуважения к соглашениям и несоблюдении международных принципов.