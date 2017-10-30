Россия и США обсудят Украину в ноябре

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Москва, 30 октября. Помощник президента России Владислав Сурков и специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер проведут очередной раунд переговоров по украинскому кризису в ноябре. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.

Отмечается, что необходимость переговоров вызвана недавним внеплановым визитом Волкера в Киев. Российско-американский диалог по украинскому вопросу в последнее время активизировался.

По итогам минувших переговоров Москва и Вашингтон констатировали отсутствие непреодолимых противоречий. Однако говорить о полном взаимопонимании на данном этапе преждевременно, пишет газета «Известия».

Ранее Франц Клинцевич высказал свое видение целей Волкера на Украине.