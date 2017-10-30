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Россия и США обсудят Украину в ноябре
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    Россия и США обсудят Украину в ноябре

    3:09  30 Октября 2017
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    Россия и США обсудят Украину в ноябре

    Москва, 30 октября. Помощник президента России Владислав Сурков и специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер проведут очередной раунд переговоров по украинскому кризису в ноябре. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.

    Отмечается, что необходимость переговоров вызвана недавним внеплановым визитом Волкера в Киев. Российско-американский диалог по украинскому вопросу в последнее время активизировался.

    По итогам минувших переговоров Москва и Вашингтон констатировали отсутствие непреодолимых противоречий. Однако говорить о полном взаимопонимании на данном этапе преждевременно, пишет газета «Известия».

    Ранее Франц Клинцевич высказал свое видение целей Волкера на Украине.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сша #украина #сурков #волкер
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