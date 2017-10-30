Употреблять «горилку» вместо «водки» призвал борец за трезвость из Верховной рады

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Киев, 30 октября. Председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «За трезвое будущее» Михаил Головко призывает украинцев называть водку украинским словом «горилка». Об этом депутат рассказал газете «Известия».

По словам парламентария, будет лучше, если украинцы станут пить меньше. Но если его сограждане продолжат употреблять водку, то пусть они делают это «с осознанием, что пьют горилку».

«Употребление слова «водка» зависит исключительно от культуры человека и говорит о его необразованности и неграмотности. В украинском языке нет такого слова, а есть слово «горилка», — заявил депутат.

Головко отметил, что речь о переименовании напитка на законодательном уровне не идет. Но подчеркнул, что подобные идеи помогают «формировать единство нации».

Напомним, накануне на Украине после участия в телепередаче на телеканале «Россия-1» отправили в отставку вице-мэра города Очаков Гордея Белова.