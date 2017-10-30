Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Чешские парламентарии хотят потребовать отмены антироссийских санкций
Украина
Употреблять «горилку» вместо «водки» призвал борец за трезвость из Верховной рады
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Употреблять «горилку» вместо «водки» призвал борец за трезвость из Верховной рады

    3:06  30 Октября 2017
    59

    Употреблять «горилку» вместо «водки» призвал борец за трезвость из Верховной рады

    Киев, 30 октября. Председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «За трезвое будущее» Михаил Головко призывает украинцев называть водку украинским словом «горилка». Об этом депутат рассказал газете «Известия».

    По словам парламентария, будет лучше, если украинцы станут пить меньше. Но если его сограждане продолжат употреблять водку, то пусть они делают это «с осознанием, что пьют горилку».

    «Употребление слова «водка» зависит исключительно от культуры человека и говорит о его необразованности и неграмотности. В украинском языке нет такого слова, а есть слово «горилка», — заявил депутат.

    Головко отметил, что речь о переименовании напитка на законодательном уровне не идет. Но подчеркнул, что подобные идеи помогают «формировать единство нации».

    Напомним, накануне на Украине после участия в телепередаче на телеканале «Россия-1» отправили в отставку вице-мэра города Очаков Гордея Белова.

    Автор: Виталий Малясев
    #украина #водка #верховная рада
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        2238
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        726
        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        17:30   29 Октября 2017
        860
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        759