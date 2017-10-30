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В США усыпили амурского тигра, привезенного из России
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    В США усыпили амурского тигра, привезенного из России

    2:37  30 Октября 2017
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    В США усыпили амурского тигра, привезенного из России

    Вашингтон, 30 октября. В зоопарке города Денвер, штат Колорадо из-за лейкемии усыпили привезенного из России амурского тигра Мартина. Об этом сообщает The Denver Post.

    Тигр родился в 2014 году в Московском зоопарке. В России животное получило кличку Умар. В США тигра доставили 1 июля текущего года. В Денвере гостя назвали Мартином, но показать его посетителям зоопарка не успели. В конце октября тигр внезапно потерял аппетит и стал вялым. Местные ветеринары обнаружили у Мартина «чрезвычайно агрессивную форму лейкемии», хотя их российские коллеги перед отправкой США не нашли у тигра серьезных проблем со здоровьем, сообщает телеканал «360».

    Лейкемия у Мартина прогрессировала слишком быстро, и 27 октября сотрудники зоопарка приняли решение усыпить животное.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сша #зоопарк #тигр
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