В США усыпили амурского тигра, привезенного из России

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Вашингтон, 30 октября. В зоопарке города Денвер, штат Колорадо из-за лейкемии усыпили привезенного из России амурского тигра Мартина. Об этом сообщает The Denver Post.

Тигр родился в 2014 году в Московском зоопарке. В России животное получило кличку Умар. В США тигра доставили 1 июля текущего года. В Денвере гостя назвали Мартином, но показать его посетителям зоопарка не успели. В конце октября тигр внезапно потерял аппетит и стал вялым. Местные ветеринары обнаружили у Мартина «чрезвычайно агрессивную форму лейкемии», хотя их российские коллеги перед отправкой США не нашли у тигра серьезных проблем со здоровьем, сообщает телеканал «360».

Denver Zoo is very saddened to announce the death of “Martin,” a 3-year-old male Amur tiger. (For more information, please visit our FB.) pic.twitter.com/cm0kXLDDCr — Denver Zoo (@DenverZoo) October 27, 2017

Лейкемия у Мартина прогрессировала слишком быстро, и 27 октября сотрудники зоопарка приняли решение усыпить животное.