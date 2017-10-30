У Порошенко нет будущего — эксперт

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Москва, 30 октября. Власть Петра Порошенко на Украине продлится еще около трех месяцев, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Такое мнение он высказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Денисов уверен, что политическая ситуация на Украине складывается не в пользу Порошенко.

«Порошенко не будет второй раз избран президентом Украины. У него нет никакого будущего», — считает эксперт.

Против Порошенко сейчас играет слишком много факторов, и если усилится хотя бы один из них и появится «какая-нибудь искорка», будет разрушена вся система, предостерегает Денисов. Яркое подтверждение — инициированная экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили акция, которая проходит у здания Верховной рады. Денисов считает, что Саакашвили «выступил в роли тарана, лома» — показал, что есть возможность «покачать ситуацию», и за ним обязательно придут другие. И для Порошенко в этом случае прогноз неутешительный.