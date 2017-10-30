Стала известна причина гибели 14-летней российской модели в Шанхае

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Шанхай, 30 октября. Российская модель из Перми Влада Дзюба погибла из-за септикопиемии. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на китайских медиков.

Девушка умерла в одной из больниц Шанхая. Она страдала редкой разновидностью сепсиса – септикопиемией. Болезнь привела к отказу жизненно важных органов. Спустя двое суток после госпитализации Влада Дзюба скончалась.

Ранее мать погибшей девушки рассказала, что ее дочь жаловалась на сильное истощение. Об этом сообщала газета «Известия».